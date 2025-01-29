Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) призвал запретить в России сатанизм, признав его "экстремистским движением".

Кирилл за усиление репрессий. Фото из открытых источников

Гундяев отметил, что на территории России якобы действуют сатанистские секты, которые проводят обряды и привлекают к ним молодежь с помощью соцсетей.

"Задумаемся: в зоне проведения "специальной военной операции" на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попирают сатанисты", — заявил он.

Руководитель РПЦ назвал "идеологической диверсией" оккультизме.

По его словам, Россия должна противостоять попыткам навязывания "деструктивных религиозных учений и практик". При этом он призвал особо внимательно отслеживать информацию о проведении "псевдоговорных мероприятий".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.