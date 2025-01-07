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Патриарх Кирилл призвал сменить власть в Украине и объяснил зачем это нужно

Патриарх Кирилл рассказал, какую «СВО» ведут против украинцев, и когда они снова станут «братским народом»

7 января 2025, 16:03
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Ткачик Олеся

Патриарх Московский Кирилл сравнил нынешнее состояние украинского народа с наркотическим сном, утверждая, что к его "одурманению" якобы привели действия внешних сил, направленные на разрыв связей между Россией и Украиной.

Патриарх Кирилл призвал сменить власть в Украине и объяснил зачем это нужно

Патриарх Кирилл

По его словам, выход из этой ситуации возможен в случае смены "политической ориентации" украинской власти. Такое мнение он высказал в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

"Тот факт, что столь легко удалось, несмотря на тесные связи между россиянами и украинцами, посеять ненависть и разжечь вооруженный конфликт, свидетельствует об огромных усилиях, направленных на одурманивание украинского народа. Но я верю, что это состояние – явление временное, подобное к наркозу. Со временем человек просыпается и возвращается к реальности, начиная подвергать сомнению видения, которые имела во время этого сна", – сказал патриарх.

Он заявил, что с украинским народом произойдет то же – люди "прозреют и поймут", что они стали объектом "специальной операции внешних сил", которая имела целью разрыв единства "народа", происходящего от общей киевской купели крещения.

Патриарх Кирилл повторил все пропагандистские методики и заявил, что "общая" история, культура и вера россиян и украинцев должны способствовать "прозрению" украинцев и завершению "внутреннего конфликта".

"Но чтобы это произошло как можно скорее, необходимо, – скажу откровенно, – изменить политическую ориентацию украинской власти. Ведь все сигналы поступают именно оттуда, а не от народа, – они направлены на борьбу с Россией и создание образа врага из нашей страны", – добавил глава РПЦ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кирилл освятил крестики для российских военных с инициалами Путина.




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Источник: https://tass.ru/obschestvo/22831967
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