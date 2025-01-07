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Ткачик Олеся
Патриарх Московский Кирилл сравнил нынешнее состояние украинского народа с наркотическим сном, утверждая, что к его "одурманению" якобы привели действия внешних сил, направленные на разрыв связей между Россией и Украиной.
Патриарх Кирилл
По его словам, выход из этой ситуации возможен в случае смены "политической ориентации" украинской власти. Такое мнение он высказал в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
Он заявил, что с украинским народом произойдет то же – люди "прозреют и поймут", что они стали объектом "специальной операции внешних сил", которая имела целью разрыв единства "народа", происходящего от общей киевской купели крещения.
Патриарх Кирилл повторил все пропагандистские методики и заявил, что "общая" история, культура и вера россиян и украинцев должны способствовать "прозрению" украинцев и завершению "внутреннего конфликта".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кирилл освятил крестики для российских военных с инициалами Путина.
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