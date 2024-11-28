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Патриарх Кирилл раскрыл цели «СВО» и похвалил Путина за «выдержку»

Патриарх Кирилл после террористического удара по Украине заговорил о братских народах и «мудрости» Путина

сегодня, 12:08
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Ткачик Олеся

Военный конфликт между Россией и Украиной, якобы "поддерживаемый внешними силами", остается наибольшей угрозой для "русского мира", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

Патриарх Кирилл раскрыл цели «СВО» и похвалил Путина за «выдержку»

Патриарх Кирилл

"Самой актуальной внешней угрозой для "Русского мира" сегодня является продолжение военных действий. Эскалация этого трагического конфликта между братскими народами России и Украины постоянно подогревается внешними силами, действующими по принципу "разделяй и властвуй". Их цель — углубление противоречий между народами", — заявил Патриарх Кирилл.

По его словам, Россия, Украина и Беларусь являются "препятствием" для Запада из-за их духовных и культурных ценностей, составляющих основу "Русского мира".

"Эти ценности героически защищают наши воины в зоне "специальной военной операции". Западный мир, привыкший к культурной гегемонии, не готов признавать право на самобытность и независимость других цивилизаций, в том числе и нашей. Это и влечет за собой рост эскалации, которая может привести к прямому противостоянию двух миров", — отметил глава РПЦ.

Патриарх также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и руководство страны демонстрируют "мудрость и выдержку" в условиях напряженности и "последовательно реализуют цели по защите законных интересов России и Русского мира".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что утром 28 ноября РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Как отметил президент Зеленский, в общей сложности было около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики.






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Источник: https://tass.ru/politika/22521605
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