Патриарх Кирилл раскрыл цели «СВО» и похвалил Путина за «выдержку»

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Ткачик Олеся
Военный конфликт между Россией и Украиной, якобы "поддерживаемый внешними силами", остается наибольшей угрозой для "русского мира", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.
Патриарх Кирилл
По его словам, Россия, Украина и Беларусь являются "препятствием" для Запада из-за их духовных и культурных ценностей, составляющих основу "Русского мира".
Патриарх также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и руководство страны демонстрируют "мудрость и выдержку" в условиях напряженности и "последовательно реализуют цели по защите законных интересов России и Русского мира".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что утром 28 ноября РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Как отметил президент Зеленский, в общей сложности было около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики.
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