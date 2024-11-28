Патриарх Кирилл раскрыл цели «СВО» и похвалил Путина за «выдержку»

Военный конфликт между Россией и Украиной, якобы "поддерживаемый внешними силами", остается наибольшей угрозой для "русского мира", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

Патриарх Кирилл

"Самой актуальной внешней угрозой для "Русского мира" сегодня является продолжение военных действий. Эскалация этого трагического конфликта между братскими народами России и Украины постоянно подогревается внешними силами, действующими по принципу "разделяй и властвуй". Их цель — углубление противоречий между народами", — заявил Патриарх Кирилл.

По его словам, Россия, Украина и Беларусь являются "препятствием" для Запада из-за их духовных и культурных ценностей, составляющих основу "Русского мира".

"Эти ценности героически защищают наши воины в зоне "специальной военной операции". Западный мир, привыкший к культурной гегемонии, не готов признавать право на самобытность и независимость других цивилизаций, в том числе и нашей. Это и влечет за собой рост эскалации, которая может привести к прямому противостоянию двух миров", — отметил глава РПЦ.

Патриарх также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и руководство страны демонстрируют "мудрость и выдержку" в условиях напряженности и "последовательно реализуют цели по защите законных интересов России и Русского мира".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что утром 28 ноября РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Как отметил президент Зеленский, в общей сложности было около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики.







