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Патриарх Кирилл сделал безумное заявление о Пасхе

Пасхальную службу в храме Христа Спасителя посетил российский диктатор Владимир Путин

сегодня, 18:10
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Лиля Воробьева

Патриарх Русской православной церкви Кирилл во время пасхального богослужения, состоявшегося в ночь на 20 апреля в храме Христа Спасителя в Москве, назвал Пасху "днем победы".

Патриарх Кирилл сделал безумное заявление о Пасхе

Патриарх Кирилл (фото из открытых источников)

"Пасха – это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а Пасха – это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над дьяволом, над силами зла, безраздельно господствовавшими в мире", – отметил глава РПЦ.

На пасхальной службе в храме Христа Спасителя присутствовали президент России Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин и представитель президента Кирилл Дмитриев, ведущий переговоры с Соединенными Штатами от имени Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский телеканал Fox News попал в скандал. Американский телеканал Fox News оказался в центре скандала после того, как во время прямой трансляции пасхального богослужения Православной Церкви Украины в Киеве обозначил украинскую столицу как часть России. Более 20 минут на экране была подпись "Kyiv, Russia", то есть "Киев, Россия".

 20 апреля во время трансляции праздничных богослужений из разных стран мира телеканал Fox News одновременно показывал кадры с Пасхальной службы в Киеве и Москве. В то время, как в Софийском соборе проходила литургия Православной Церкви Украины, на экране был заголовок, который фактически приписывал Киев к России — "Kyiv, Russia". Ошибочное обозначение Fox News продолжалось в прямом эфире около 25 минут, прежде чем оно было исправлено на "Kyiv, Ukraine". Но это вызвало много возмущений

 

 



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