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Патриарху Кириллу стало плохо после крестного шествия: его забрала скорая

После слов об искушениях Запада Патриарх Кирилл обратился к медикам за помощью.

сегодня, 14:25
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Slava Kot

Руководитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, по завершении крестного хода по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге обратился к медикам из-за ухудшения состояния здоровья. Руководителя РПЦ вызвали скорую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Патриарху Кириллу стало плохо после крестного шествия: его забрала скорая

Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Патриарх РПЦ Кирилл выступил на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, где был организован крестный ход. Во время крестного шествия по Невскому проспекту Владимир Гундяев призвал россиян отказываться от соблазна и всего западного. Патриарх Кирилл считает, что в других странах создается иллюзия, что там мироустройство лучше, чем в России, но, по его словам, "история показывает, что правда на нашей стороне".

Вскоре после этого выступления российские журналисты заметили, что патриарха Кирилла под руки сопровождали в машину скорой помощи. Впоследствии российские СМИ сообщили, что с настоятелем РПЦ патриархом Кириллом, объявленным СБУ в розыск из-за поддержки развязанной РФ войны в Украине, ничего плохого не произошло.

"Все нормально, ему помогли медики, и он уехал своей машиной", – сообщил источник российского издания.

Предполагается, что причиной ухудшения здоровья Владимира Гундяева стала жара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном заявлении патриарха Кирилла, в котором он сказал, что Россия мирная страна и не оккупирует никого. Гундяев отметил, что Россия "спокойно идет своим историческим путем".

Также "Комментарии" писали о том, что РПЦ во главе с патриахом Кириллом объявила Украине "священную войну".



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