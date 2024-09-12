Патриарху Кириллу стало плохо после крестного шествия: его забрала скорая

Руководитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, по завершении крестного хода по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге обратился к медикам из-за ухудшения состояния здоровья. Руководителя РПЦ вызвали скорую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Патриарх РПЦ Кирилл выступил на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, где был организован крестный ход. Во время крестного шествия по Невскому проспекту Владимир Гундяев призвал россиян отказываться от соблазна и всего западного. Патриарх Кирилл считает, что в других странах создается иллюзия, что там мироустройство лучше, чем в России, но, по его словам, "история показывает, что правда на нашей стороне".

Вскоре после этого выступления российские журналисты заметили, что патриарха Кирилла под руки сопровождали в машину скорой помощи. Впоследствии российские СМИ сообщили, что с настоятелем РПЦ патриархом Кириллом, объявленным СБУ в розыск из-за поддержки развязанной РФ войны в Украине, ничего плохого не произошло.

"Все нормально, ему помогли медики, и он уехал своей машиной", – сообщил источник российского издания.

Предполагается, что причиной ухудшения здоровья Владимира Гундяева стала жара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном заявлении патриарха Кирилла, в котором он сказал, что Россия мирная страна и не оккупирует никого. Гундяев отметил, что Россия "спокойно идет своим историческим путем".

Также "Комментарии" писали о том, что РПЦ во главе с патриахом Кириллом объявила Украине "священную войну".