Патрушев и Лавров обозначили переговорную рамку РФ: что требуют от Украины

Помощник кремлевского диктатора Николай Патрушев обозначил игру РФ на повышение ставок, но с явными признаками маразма, считает политолог Алексей Копытько.

Сергей Лавров

Например, говорит он, Харьков, по словам Патрушева, разрушает "русофобия". "Русофобия" прилетает в виде КАБов и ракет из России.

"Стало быть — и русофобы в России. И по факту это так. И лучший выход для русских, других россиян, украинцев, белорусов и всех остальных – прикончить русофобов в России", — отметил эксперт.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который по мнению Копытько, мечтает уже скоро сбежать на пенсию, попытался натянуть евразийскую рамку как противопоставление евроатлантической, чтобы "обустраивать континент". То есть, он, грубо говоря, призвал "потерять" украинскую тему в более широкой рамке безопасности.

Ключевой посыл был такой: "закрыть вопрос" НАТО в Украине, восстановить права русских (включительно с "каноничной церковью"), услышать Гренландию, "как народы Крыма, Донбасса и Новороссии".

"Поразительно то, как Лавров искусно "не замечает" НАТО на Балтике. Границу с НАТО в Финляндии его сознание вытесняет. Видимо, трезво оценивают соотношение сил и пока делают ставку на допороговые меры. Стало быть, надо превентивно указать им место. Можно не совсем допорогово, ибо к реальному столкновению они не готовы", — считает Копытько.

По его мнению, РФ разыгрывает карту "сохранения" ялтинско-потсдамской системы (Устав ООН как мерило всего), ибо в этой рамке Кремль формально в числе победителей нацизма и японского милитаризма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина на возможных переговорах с Трампом намерен требовать нейтральный статус Украины, чтобы ее никогда не принимали в НАТО.



