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Патрушев не пускает в свой кабинет Шойгу и «крутит» Путиным: что происходит в РФ

Патрушев после смены должности не потерял свое влияние на кремлевского диктатора Путина

сегодня, 16:08
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Ткачик Олеся

Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев до сих пор оказывает значительное влияние на российские силовые органы и президента Владимира Путина, сообщил в эфире Радио НВ журналист-расследователь Андрей Захаров.

Патрушев не пускает в свой кабинет Шойгу и «крутит» Путиным: что происходит в РФ

Николай Патрушев

По его словам, Патрушев является ключевой фигурой в силовых структурах России, играющей роль, подобную Берии во времена позднего Сталина. Он до сих пор курирует силовые органы РФ и является главным чекистом страны.

В этом контексте журналист напомнил, что в прошлом году Патрушев перешел с должности секретаря Совбеза на роль помощника по кораблестроению. Хотя это могло показаться понижением, Захаров подчеркнул, что Патрушев фактически сохранил все свои рычаги влияния.

По его словам, смена должностей затронула и Сергея Шойгу, назначенного секретарем Совета безопасности РФ. Однако Шойгу сталкивается с вызовами, ведь его генералы преследуют, а для самого Шойгу эта должность скорее выглядит как формальная.

Захаров также рассказал, что Патрушев отказался передавать свой кабинет Шойгу.

Есть история, что Патрушев даже не пустил его в свой кабинет. У него есть кабинет на Старой площади, бывшее здание ЦК КПСС, в этот кабинет должен был въехать новый секретарь Совбеза. Но Патрушев считал для себя это слишком унизительным, не пустил Шойгу в этот кабинет", – сообщил Захаров.

Кроме того, журналист подчеркнул, что Патрушев до сих пор остается одной из главных фигур, влияющих на формирование мировоззрения Путина. Он получает и передает президенту две основные категории: отчеты медиа и силовых структур. Именно по этим материалам Патрушев формирует взгляд Путина на мир, США и Украину, добавил Захаров.

По мнению журналиста, активность Патрушева, в частности, его интервью, демонстрирует, что он сохраняет политический вес и стремится влиять на отношения с Соединенными Штатами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Патрушев и Лавров обозначили переговорную рамку РФ.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/patrushev-ne-pustiv-shoygu-do-svogo-kabinetu-i-dosi-zberigaye-vpliv-na-putina-novini-rosiji-50482109.html
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