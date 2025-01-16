Патрушев не пускает в свой кабинет Шойгу и «крутит» Путиным: что происходит в РФ

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Ткачик Олеся
Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев до сих пор оказывает значительное влияние на российские силовые органы и президента Владимира Путина, сообщил в эфире Радио НВ журналист-расследователь Андрей Захаров.
Николай Патрушев
По его словам, Патрушев является ключевой фигурой в силовых структурах России, играющей роль, подобную Берии во времена позднего Сталина. Он до сих пор курирует силовые органы РФ и является главным чекистом страны.
В этом контексте журналист напомнил, что в прошлом году Патрушев перешел с должности секретаря Совбеза на роль помощника по кораблестроению. Хотя это могло показаться понижением, Захаров подчеркнул, что Патрушев фактически сохранил все свои рычаги влияния.
По его словам, смена должностей затронула и Сергея Шойгу, назначенного секретарем Совета безопасности РФ. Однако Шойгу сталкивается с вызовами, ведь его генералы преследуют, а для самого Шойгу эта должность скорее выглядит как формальная.
Захаров также рассказал, что Патрушев отказался передавать свой кабинет Шойгу.
Кроме того, журналист подчеркнул, что Патрушев до сих пор остается одной из главных фигур, влияющих на формирование мировоззрения Путина. Он получает и передает президенту две основные категории: отчеты медиа и силовых структур. Именно по этим материалам Патрушев формирует взгляд Путина на мир, США и Украину, добавил Захаров.
По мнению журналиста, активность Патрушева, в частности, его интервью, демонстрирует, что он сохраняет политический вес и стремится влиять на отношения с Соединенными Штатами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Патрушев и Лавров обозначили переговорную рамку РФ.
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