Паутина не дает покоя: Путин трясет своих генералов, чтобы аэродромы и базы не ставили «в чистом поле»

Путин требует заранее готовить военные базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили "в чистом поле"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он заявил во время совещания по новой госпрограмме вооружений до 2036 года и заявил, что инфраструктуру для военных баз и аэродромов нужно готовить заранее.

"Важно заранее рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и т.д. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы на ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ к закрепить в программе отдельной строкой, — сказал Путин.

По словам президента, он постоянно подписывает документы с просьбами о перенесении этих расходов на другие статьи.

"Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружений, а затем в чистом поле становятся и нуждаются в более быстрой модернизации и дополнительных расходах", — заявил он.

Также особое внимание следует уделить "ядерной триаде", которая "была и остается гарантом суверенитета России", добавил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп наконец-то рассказал правду о разговоре Путиным и опасном оружии на этой войне

Последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным был хорошим, но пока не дал результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также снова упомянул, что в полномасштабной войне, развязанной Россией, еженедельно погибают более 5 тысяч солдат с обеих сторон.

В подкасте Pod Force One на платформе YouTube Трамп избегал прямых ответов на вопросы по поводу беседы с Путиным и войны в Украине, не раскрывая новых подробностей.