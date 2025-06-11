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Паутина не дает покоя: Путин трясет своих генералов, чтобы аэродромы и базы не ставили «в чистом поле»

Путин также заявил, что особое внимание следует уделить «ядерной триаде»,

сегодня, 21:58
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Автор:
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Лиля Воробьева

Путин требует заранее готовить военные базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили "в чистом поле"

Паутина не дает покоя: Путин трясет своих генералов, чтобы аэродромы и базы не ставили «в чистом поле»

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он заявил во время совещания по новой госпрограмме вооружений до 2036 года и заявил, что инфраструктуру для военных баз и аэродромов нужно готовить заранее.

"Важно заранее рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и т.д. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы на ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ к закрепить в программе отдельной строкой, — сказал Путин.

По словам президента, он постоянно подписывает документы с просьбами о перенесении этих расходов на другие статьи.

"Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружений, а затем в чистом поле становятся и нуждаются в более быстрой модернизации и дополнительных расходах", — заявил он.

Также особое внимание следует уделить "ядерной триаде", которая "была и остается гарантом суверенитета России", добавил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп наконец-то рассказал правду о разговоре Путиным и опасном оружии на этой войне

Последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным был хорошим, но пока не дал результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также снова упомянул, что в полномасштабной войне, развязанной Россией, еженедельно погибают более 5 тысяч солдат с обеих сторон.

В подкасте Pod Force One на платформе YouTube Трамп избегал прямых ответов на вопросы по поводу беседы с Путиным и войны в Украине, не раскрывая новых подробностей.



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