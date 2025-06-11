Паутина не дает покоя: Путин трясет своих генералов, чтобы аэродромы и базы не ставили «в чистом поле»

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Лиля Воробьева
Путин требует заранее готовить военные базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили "в чистом поле"
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом он заявил во время совещания по новой госпрограмме вооружений до 2036 года и заявил, что инфраструктуру для военных баз и аэродромов нужно готовить заранее.
По словам президента, он постоянно подписывает документы с просьбами о перенесении этих расходов на другие статьи.
Также особое внимание следует уделить "ядерной триаде", которая "была и остается гарантом суверенитета России", добавил Путин.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп наконец-то рассказал правду о разговоре Путиным и опасном оружии на этой войнеПоследний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным был хорошим, но пока не дал результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также снова упомянул, что в полномасштабной войне, развязанной Россией, еженедельно погибают более 5 тысяч солдат с обеих сторон.
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