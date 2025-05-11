Пеесков сделал циничное заявление об усилиях Путина во время переговоров

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Лиля Воробьева
Путин делает все возможное для достижения урегулирования украинского вопроса по дипломатическому пути. Такое циничное заявление сделал его спикер Дмитрий Песков в интервью ABC News.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Также Песков заявил, что Россия не воспринимает идею о европейских "миротворцах" в Украине. А урегулирование войны, которую развязала РФ, якобы сложная вещь.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие требования выставит РФ . Украинской делегации придется ехать в Стамбул на прямые переговоры с Россией, считает политолог Максим Яли.По его словам, не случайно об этом ранее говорили президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджет Тайип Эрдоган. Кроме того, эксперт напоминает, что Трамп еще накануне заявления кремлевского диктатора Владимира Путина предполагал участие Эрдогана в переговорах.
По его прогнозам, на переговорах Россия выставит свои нереальные условия, которые предполагается отвергнуть Украины.
При этом он считает, что европейцы будут поддерживать позицию Украины. А вот как поступит администрация Трампа, остается неопределенным до конца.
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