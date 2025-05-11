Пеесков сделал циничное заявление об усилиях Путина во время переговоров

Путин делает все возможное для достижения урегулирования украинского вопроса по дипломатическому пути. Такое циничное заявление сделал его спикер Дмитрий Песков в интервью ABC News.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему", — заявил Песков цинично о переговорах РФ.

Также Песков заявил, что Россия не воспринимает идею о европейских "миротворцах" в Украине. А урегулирование войны, которую развязала РФ, якобы сложная вещь.

"Урегулирование в Украине — это очень сложная вещь. Это не значит просто поставить подпись на бумаге, для статуса и провозгласить ее соглашением. Это наполненный наименьшими деталями процесс урегулирования. И каждая из этих деталей имеет крайне важное значение как для России, так и для Украины",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие требования выставит РФ . Украинской делегации придется ехать в Стамбул на прямые переговоры с Россией, считает политолог Максим Яли.

По его словам, не случайно об этом ранее говорили президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджет Тайип Эрдоган. Кроме того, эксперт напоминает, что Трамп еще накануне заявления кремлевского диктатора Владимира Путина предполагал участие Эрдогана в переговорах.

"Эрдоган, конечно, согласится предоставить площадку для переговоров. И отвлечь внимание от протестов оппозиции это тоже поможет", — говорит Яли.

По его прогнозам, на переговорах Россия выставит свои нереальные условия, которые предполагается отвергнуть Украины.

При этом он считает, что европейцы будут поддерживать позицию Украины. А вот как поступит администрация Трампа, остается неопределенным до конца.

"Вернее, какой уровень уступок России со стороны Украины во время переговоров в Стамбуле они сочтут достаточным для того, чтобы не выйти из переговоров в случае отказа украинской стороны", — подытожил Яли.

