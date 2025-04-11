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Перед встречей с Виткоффом Путин таинственно исчез на 10 дней: что с ним происходило

Путина никто не видел в последнее время, все демонстрируемые видео с ним, были заранее записаны

сегодня, 18:23
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин не появлялся на публике с 1 апреля, однако уже сегодня будет принимать в Санкт-Петербурге представителя Дональда Трампа Стива Виткоффа. Как отмечает Mirror , таинственное исчезновение главы Кремля произошло на фоне резкой критики со стороны американского президента из-за варварских обстрелов Украины, несмотря на призывы к прекращению огня.

Перед встречей с Виткоффом Путин таинственно исчез на 10 дней: что с ним происходило

Владимир Путин

Как сообщает Axios , Виткофф уже прибыл в Россию, и, согласно данным FlightRadar и источников, знакомых с его визитом, планирует встретиться с Путиным. По предварительным данным, российский президент ночью вылетел в Санкт-Петербург, где и могут состояться переговоры. Ранее сообщалось, что Виткофф также должен был встретиться с чиновником из Ирана. Его самолет приземлился в Северной столице России практически через несколько часов после очередной масштабной ракетной атаки РФ на Днепр.

Встреча с Виткоффом может положить конец почти двухнедельному отсутствию Путина, породившей многочисленные предположения о его здоровье и подлинном местонахождении. Хотя государственные СМИ РФ ежедневно транслировали кадры встреч Путина с губернаторами или чиновниками, многие аналитики считают эти видео заранее записанными.

Это уже второй раз в 2025 году, когда Путин исчезает из виду на длительное время. Подобные паузы в прошлом порождали слухи о возможном хирургическом вмешательстве или омолаживающих процедурах. За этот же период исчезла и его возлюбленная — Алина Кабаева, которая в последний раз появлялась на публике во время турнира по гимнастике в Казани.

Издание отмечает, что последний подтвержденный публичный выход Путина состоялся 1 апреля, когда он встретился с главой МИД Китая Ван И и президентом Сербии Милорадом Додиком. С тех пор российская армия нанесла ряд жестоких ударов по мирному населению Украины, в частности по Кривому Рогу, где погибли 9 детей и 11 взрослых.

Журналисты отмечают, что потенциальная встреча Путина с Виткоффом будет сосредоточена на обсуждении возможного прекращения ударов по гражданскому населению и полного перемирия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Виткофф регулярно летает в Россию.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/mystery-vladimir-putin-not-seen-35036648
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