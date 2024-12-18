Переговоров не будет: почему РФ не хочет разговаривать с Украиной

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Марьян Ощановский
В контексте потенциальных договоренностей о прекращении войны в Украине важно понимать две вещи, отметил политолог-международник Евгений Магда.
Россия не хочет завершать войну. Фото из отрытых источников
По словам политолога, российско-украинскую войну следует рассматривать как катализатор большой договоренности.
Со своей стороны, отметил эксперт, Украина должна более четко формулировать свою позицию и отстаивать свои интересы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.
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