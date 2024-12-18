Переговоров не будет: почему РФ не хочет разговаривать с Украиной

В контексте потенциальных договоренностей о прекращении войны в Украине важно понимать две вещи, отметил политолог-международник Евгений Магда.

Россия не хочет завершать войну. Фото из отрытых источников

"Первая – Россия не хочет и не собирается говорить с Украиной, а хочет говорить с США. Вторая – Штаты не хотят разговаривать с Россией, а хотят договариваться с Китаем", – заявил Евгений Магда.

По словам политолога, российско-украинскую войну следует рассматривать как катализатор большой договоренности.

"В американо-китайских отношениях Дональд Трамп заинтересован в сохранении статус-кво для Штатов. Трамп стремится, чтобы экономика США осталась №1 в мире. В то же время Китай хочет нарушить статус-кво американцев. И Вашингтону, и Пекину война в Украине мешает наращивать экономическую мощь своих стран. Поэтому они заинтересованы, чтобы достичь договоренностей об остановке войны", — отметил он.

Со своей стороны, отметил эксперт, Украина должна более четко формулировать свою позицию и отстаивать свои интересы.

"Украина должна работать над увеличением своей субъектности. Когда генсек Альянса говорит, что общие потери в российско-украинской войне составляют миллион человек, мы должны отвечать, что НАТО позволило Путину убить и ранить миллион людей", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.