Переговоров не будет: у Путина пожаловались. что Белый дом "дал заднюю"

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Лиля Воробьева
Вопрос нового раунда переговоров о нормализации отношений РФ и США "несколько повис" после взятой Вашингтоном паузы, посетовал помощник Путина Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов издания ТАСС.
Юрий Ушаков (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что диалог России и США усилится. Переговоры России и США на фоне эскалации вокруг Ирана усилятся. Поскольку Россия будет пытаться активно продавать себя как конструктивного и полезного партнера Штатов в вопросе ближневосточных и иранских дел, что уже все видели недавно, когда Дональд Трамп вспомнил, что Россия готова помогать с Ираном Вашингтону. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.
Илия Куса также обратил внимание, что могут возникнуть проблемы в ряде экономик государств, что будет подталкивать их больше переключаться на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Соответственно, вопрос о помощи Украине отойдет на второй план.
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