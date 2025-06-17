Переговоров не будет: у Путина пожаловались. что Белый дом "дал заднюю"

Вопрос нового раунда переговоров о нормализации отношений РФ и США "несколько повис" после взятой Вашингтоном паузы, посетовал помощник Путина Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов издания ТАСС.

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

"США предложили России взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность о предстоящей встрече будет достигнута", — сообщил Ушаков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что диалог России и США усилится. Переговоры России и США на фоне эскалации вокруг Ирана усилятся. Поскольку Россия будет пытаться активно продавать себя как конструктивного и полезного партнера Штатов в вопросе ближневосточных и иранских дел, что уже все видели недавно, когда Дональд Трамп вспомнил, что Россия готова помогать с Ираном Вашингтону. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Если же война окажется долгоиграющей и достаточно масштабной, с привлечением других стран, то, скорее всего, это негативно скажется на Украине, поскольку, во-первых, взлетят цены на нефть, что будет играть в пользу России и укреплять ее ВПК. Во-вторых, в медиа Украина окончательно отойдет на второй план, как один из многих вооруженных конфликтов на мировой арене. В-третьих, потенциальная дестабилизация на Ближнем Востоке приведет к тому, что фокус внимания будет окончательно смещен от Украины на Ближний Восток, что, опять же, не в пользу Киева", — отметил эксперт.

Илия Куса также обратил внимание, что могут возникнуть проблемы в ряде экономик государств, что будет подталкивать их больше переключаться на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Соответственно, вопрос о помощи Украине отойдет на второй план.