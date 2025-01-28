"Переговоры начались сразу": Путин цинично ответил, когда война могла бы закончиться

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал свой циничный прогноз по окончании войны в Украине и мирных переговоров с украинскими властями. Соответствующее заявление глава Кремля сделал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин рассказал свою версию хронологии подготовки мирного договора с Украиной до 2022 года

"30 марта 2022 года — подготовлен проект мирного договора. 4 апреля — полный вывод войск РФ из-под Киева по просьбе западных лидеров. 15 апреля — достигнута договоренность о мирном договоре. Апрель 2022 года возит премьера Джонсона в Киев с требованием не подписывать договор с Россией о мире. 30 сентября Зеленский заявил о необходимости запрета переговоров с Россией. 4 октября Верховная Рада принимает закон о запрещении приговоров с Россией",- говорится в его заявлении

Кроме того, Путин утверждает, что война якобы могла закончиться еще в 2022 году. По его словам, тогда украинскому руководству было сказано, что "люди в ЛНР и ДНР" не желают быть в составе Украины.

"Уходите оттуда, и все. На этом все закончится, никаких боевых действий [больше не будет], — вспоминает Путин, явно забывая о тогдашних требованиях "демилатризации", "денацификации" и нейтрального статуса Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не признал легитимность Зеленского и заявил, кто имеет право подписывать мирный договор. Кремль настаивает, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать никакие документы по итогам возможных переговоров с Россией. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, переговоры могут вестись с кем-либо, однако из-за якобы "нелегитимности" Зеленского он не имеет полномочий принимать официальные решения.