"Переговоры начались сразу": Путин цинично ответил, когда война могла бы закончиться

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Лиля Воробьева
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал свой циничный прогноз по окончании войны в Украине и мирных переговоров с украинскими властями. Соответствующее заявление глава Кремля сделал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин рассказал свою версию хронологии подготовки мирного договора с Украиной до 2022 года
Кроме того, Путин утверждает, что война якобы могла закончиться еще в 2022 году. По его словам, тогда украинскому руководству было сказано, что "люди в ЛНР и ДНР" не желают быть в составе Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не признал легитимность Зеленского и заявил, кто имеет право подписывать мирный договор. Кремль настаивает, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать никакие документы по итогам возможных переговоров с Россией. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.По словам Путина, переговоры могут вестись с кем-либо, однако из-за якобы "нелегитимности" Зеленского он не имеет полномочий принимать официальные решения.
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