Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с очередным заявлением о возможности продолжения переговоров с Украиной. Его цитируют русские государственные СМИ. В частности, Песков признал, что пока нет четкого понимания организации второго раунда переговоров — ни относительно формата, ни относительно места их проведения.

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В то же время, по его словам, подготовка к следующему этапу диалога между сторонами продолжается. В Кремле также сообщили, что идет работа над проектом меморандума с Украиной, который должен стать базой для будущего мирного соглашения. Как уточнил Песков, этот документ пока не был передан официальному Киеву.

Кроме того, представитель Кремля упомянул о продолжении реализации так называемых "стамбульских договоренностей" — предполагается предварительный раунд переговоров, состоявшийся 16 мая в Турции. Тогда удалось согласовать только обмен пленными по схеме "1000 на 1000", часть из которых уже возвращена домой. Однако российская делегация категорически отказалась поддержать безусловное прекращение огня.

Последующие движения Кремля в направлении мирного урегулирования стали активнее после разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 19 мая. Согласно заявлениям российской стороны, после этого телефонного разговора было принято решение предложить Украине меморандум, предусматривающий "возможное прекращение огня на определенный период" — в случае достижения соответствующих договоренностей.

24 мая представитель Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что проект документа по урегулированию может быть передан Украине в ближайшие дни.

Портал "Комментарии" писал, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский диктатор Владимир Путин действительно стремится прекратить войну против Украины, однако желает сделать это на выгодных для себя условиях.