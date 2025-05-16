Переговоры в Стамбуле: в Кремле намекнули на участие Путина

16 мая в Стамбуле начались прямые переговоры между Украиной и Россией. В Кремле сообщили, что Владимир Путин получает онлайн-информацию о ходе этих переговоров, заявил спикер российского правителя Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Он объяснил, что переговорная позиция России была сформирована после консультаций с Путиным. Он также добавил, что российская делегация постоянно поддерживает связь с Кремлем и президент получает всю необходимую информацию в режиме реального времени.

"В настоящее время все внимание сосредоточено на развитии ситуации в Стамбуле. Мы надеемся, что переговоры между Россией и Украиной начнутся в ближайшее время. Пока нет смысла делать выводы, нужно увидеть, как они будут развиваться", — отметил Песков.

Как сообщает российское агентство "Интерфакс", делегация России выступила против присутствия представителей США на переговорах. Пока нет никаких подтверждений о желании американской стороны присутствовать на этих переговорах.

Согласно сообщениям российских СМИ, в начале встречи выступит представитель Турции, после чего он покинет переговоры.

Напомним, перед встречей с россиянами украинская сторона намерена провести переговоры с представителями США и Турции.

Ранее президент Зеленский выразил недовольство уровнем российской делегации, назвав ее состав "бутафорным".

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле и Зеленский согласился, пригласив российского лидера на личную встречу. Дональд Трамп также выразил желание быть вовлеченным в переговоры, но Путин отказался от поездки в Стамбул и направил вместо себя делегацию во главе с Владимиром Мединским.

"Комментарии" уже писали, что, несмотря на дипломатические усилия, приложенные Украиной во время переговоров в Турции для достижения мира, вероятность того, что боевые действия прекратятся летом, остается очень низкой. Более того, активная фаза войны может на отдельных участках фронта только усилиться.