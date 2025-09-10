9 сентября премьер-министр Непала Ххадгой Прасама Шарма Оли объявил об отставке после кровавых событий, произошедших во время разгона протестов накануне. Неделей ранее он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Х. Х.П. Шарма Оли и Владимир Путин (фото из открытых источников)

На это совпадение обратил внимание историк, публицист и блогер Андрей Плахонин в Facebook. Он высказал предположение, что бывший глава правительства Непала может повторить путь Башара Асада, нашедшего политическое убежище в Москве.

Плахонин напомнил, что 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае состоялась встреча Оли с Путиным.

"Это тот же экспремьер Непала, которому, по примеру России и Китая, пришло в голову запретить в стране большинство социальных сетей. А впоследствии он отдал приказ открывать огонь боевыми по протестующим", — написал он.

Публицист обратил внимание и на то, что после встречи Путин принял приглашение Оли посетить Непал.

"Вопрос в том, состоится ли этот визит теперь. Или же Оли придется разделить изгнание в Москве вместе с Асадом?" – иронически заметил он.

Пользователи сети активно комментировали эти предположения. Они высказывали догадки о том, что именно мог советовать премьеру его российский союзник, и добавляли, что своими действиями тот оказал ему услугу.

По данным Reuters, 8 сентября по меньшей мере 19 человек погибли, когда силовые структуры Непала применили слезоточивый газ и резиновые шары для разгона демонстрантов.

Причиной массовых протестов стало решение правительства заблокировать ряд социальных платформ, не успевших пройти регистрацию в соответствующих органах.

Власти объяснили, что ограничение направлено на борьбу со злоупотреблениями в сети, где пользователи с фейковыми профилями распространяют язык ненависти, подрывают социальную стабильность и совершают киберпреступления.

Организаторы акций протеста, названные "демонстрациями поколения Z", подчеркнули, что молодежь возмущена не только ограничением свободы слова, но и неспособностью правительства преодолеть коррупцию и создать больше экономических возможностей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что для российского диктатора Владимира Путина за три года три года кардинально изменилась к лучшему, несмотря на то, что он не прекратил свою войну против Украины. Когда три года назад хозяин Кремля участвовал в ежегодном саммите главной политической и оборонной организации Евразии, он был загнан в угол. Его многие лидеры сторонились. Лидер Китая Си подчеркивал, что его страна призывает к миру. Премьер-министр Индии Моди подчеркнуто заявлял: "Сегодняшняя эпоха – это эпоха войн". Теперь ситуация в корне изменилась.

В публикации говорится, что если раньше на фронте российская армия отступала, то теперь наступает. И с Путиным все больше мировых лидеров хотят иметь дружеские отношения. СМИ отмечает, что особенно это демонстрирует происходящее в Китае, где встретились лидеры стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, евразийского объединения в сфере безопасности, а также главы государств из других стран.

