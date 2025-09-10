logo

Появилась первая реакция Кремля на российскую атаку по Польше
Появилась первая реакция Кремля на российскую атаку по Польше

Россия отрицает свою причастность к атаке беспилотников по Польше.

10 сентября 2025, 12:55
Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство страны. Однако в Кремле отвергают обвинения и утверждают, что нет доказательств причастности атаки России на Польшу.

Появилась первая реакция Кремля на российскую атаку по Польше

Андрей Ордаш. Фото: Marcin Obara / EPA / ТАСС

Андрей Ордаш в комментарии агентству "РИА Новости" отреагировал на атаку России по Польше российскими беспилотниками. Дипломат РФ заявил, что нет доказательств российского происхождения дронов, сбитых в небе над Польшей.

"Мы считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено", — сказал Ордаш.

По его словам, Москва "не заинтересована в какой-либо эскалации конфликта с Польшей", однако обвинил Варшаву в "антироссийском безумии". Кроме того, Ордаш соврал, что якобы единственным случаем, когда удалось подтвердить воздушную цель в Польше, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.

Официальный представитель польского МИДа Павел Вронский в комментарии Polsat News подтвердил, что Ордаша вызовут для вручения ноты протеста. По его словам, инцидент с дронами является серьезным нарушением безопасности, а Польша настаивает на ответственности России.

В ночь на 10 сентября Россия совершила очередную атаку по Украине. Часть дронов РФ вылетела за пределы Украины и попала на территорию Польши. Польские военные в первый раз сбивали российские беспилотники. Сообщается о фиксации около 20 дронов РФ на территорию Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша заявила о намерении активировать статью 4 НАТО после атаки России.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на российские дроны, атаковавшие Польшу.



