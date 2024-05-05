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Первые две страны ЕС сообщили, будут ли присутствовать на инаугурации Путина

Появились первые официальные комментарии европейских стран, объявившие свое решение о возможном присутствии на инаугурации Путина.

сегодня, 15:15 comments4199
Автор:
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Slava Kot
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Эстония и Чехия стали первыми европейскими странами, подтвердившими, что на так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина не будут присутствовать их представители.

Первые две страны ЕС сообщили, будут ли присутствовать на инаугурации Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна местным СМИ отметил, что его страна не будет участвовать в инаугурации диктатора, чей режим ведет войну в Украине. По словам эстонского министра участие в этом фарсе "немыслимо".

"Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения с государством-агрессором, и мы решили не посещать церемонию инаугурации Путина", – сказал Цахкна.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в эфире канала Nova отметил, что находящийся в Москве чешский посол не будет участвовать в инаугурации Путина.

"Нынешние отношения между Чехией и Россией не соответствуют тому, что представитель нашего посольства должен присутствовать на инаугурации российского президента", – сказал Липовский.

В настоящее время ЕС и другие члены союза не комментировали официально возможность участия своих представителей в мероприятиях по инаугурации Путина. Однако журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк указывает, что Литва, Латвия, Великобритания и Канада не будут участвовать в инаугурации российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал Путина безумным, который желают сорвать Саммит мира.

Также "Комментарии" писали о министре МИД Польши Радославе Сикорском, который указал на страну, которая может надавить на Путина. По его словам, Китай может вынудить российского диктатора закончить войну в Украине.



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