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Первый диктатор поздравил Путина с Новым годом и пожелал победы над "нацистами"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал русский народ "братским" в новогоднем поздравлении к Владимиру Путину.

сегодня, 08:52
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Slava Kot

Диктаторы традиционно обменялись поздравлениями на Новый год. После того, как в Кремле опубликовали поздравления от Владимира Путина, аналогичный шаг сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, который поздравил российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Первый диктатор поздравил Путина с Новым годом и пожелал победы над "нацистами"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ким Чен Ын в своем новогоднем поздравлении к Путину пожелал "большой победы" на войне и заявил, что Россия якобы воюет против "неонацистов". Также северокорейский лидер заявил о "тяжелой деятельности" Путина и пожелал "процветания" россиянам.

"Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и добьются великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, народа – процветания, благополучия и счастье", — говорится в заявлении.

Далее Ким Чен Ын назвал русский народ "братским", и заявил, что оба общества связывают теплые отношения. В итоге лидер КНДР заявил, что Северная Корея и Россия продолжат свое сотрудничество в 2025 году и будут укреплять "всеобъемлющее партнерство".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор приветствовал с Новым годом только одного лидера Европейского Союза. Также в списке Кремля оказались такие мировые лидеры, как президент Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие.

Также "Комментарии" писали, что Си Цзиньпин в новогоднем приветствии к Путину заверил Кремль в дальнейшей поддержке России.



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