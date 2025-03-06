Первый сигнал о потеплении в отношениях между США и РФ: какое назначение провел Путин

Российский диктатор Владимир Путин назначил дипломата Александра Дарчиева послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Как передает портал "Комментарии", соответствующий указ появился на сайте Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", — сказано в документе.

Известно, что Дарчиев находится на дипломатической службе с 1992 года и уже работал в российском представительстве в Вашингтоне на различных должностях.

С 2014 до 2021 года он работал послом России в Канаде, а затем был директором департамента Северной Атлантики. В период между назначениями в дипведомствах был в составе руководства Департамента Северной Америки МИД РФ.

Стоит напомнить, что предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Он возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года.

А вот на встрече в Саудовской Аравии, которая прошла 18 февраля, США и Россия договорились возобновить работу посольств.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп рассматривает войну в Украине как затяжной и тупиковый конфликт, который является прокси-войной между США, поддерживающими Киев, и Россией. Фактически США назвали себя участником противостояния с Россией. Об этом говорится в интервью госсекретаря США Марко Рубио "Fox News".



