В декабре 2024 года Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Мальту, чтобы принять участие в саммите министров иностранных дел стран ОБСЕ. Этот визит станет первым для российского министра в Евросоюзе с начала войны в Украине.

Лавров впервые посетит ЕС после начала войны

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, мероприятие состоится 5-6 декабря и будет посвящено вопросам безопасности и стабильности в Европе. В посольстве Мальты подтвердили, что эта встреча должна быть открыта для всех членов ОБСЕ, включая Россию. Однако официальные приглашения пока не направлены, что оставляет некоторые вопросы открытыми.

Отметим, что после начала войны в Украине Лаврову несколько раз ограничивали доступ в Европейский Союз. В 2022 году ему не разрешили посетить подобный саммит в Польше, а в 2023 году встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошла в Северной Македонии. Хотя страна является членом НАТО с 2019 года, она не входит в состав ЕС, что позволило Лаврову принять участие без нарушения санкционных ограничений ЕС.

С февраля 2022 года Лавров находится под персональными санкциями Евросоюза, предусматривающими запрет на въезд в страны ЕС .

Читайте на портале "Комментарии" — Джон Болтон, занимавший должность помощника государственного секретаря США в 1989-1993 годах, проходил специальные брифинги перед встречами с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эта информация стала известна из рассекреченных документов, представленных в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома".