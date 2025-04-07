logo

BTC/USD

77023.17

ETH/USD

1490.47

LTC/USD

67.60

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Песков цинично прокомментировал убийство детей в Кривом Роге
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков цинично прокомментировал убийство детей в Кривом Роге

Песков отбросил все обвинения РФ в том, что она убила детей в Кривом Роге

сегодня, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что российская ракета на прошлой неделе убила 9 украинских детей в Кривом Роге.

Песков цинично прокомментировал убийство детей в Кривом Роге

Родители возле погибшего сына

Песков цинично заявил о том, что Вооруженные силы страны-агрессора России бьют якобы исключительно по военным объектам в Украине. Он заявил, что Россия не наносит никаких ударов по социальным объектам.

"Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится", — заявил Песков.

При этом известно, что минобороны РФ утверждает, что в Кривом Роге нанесло удар по месту, где проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия устроила террор в Кривом Роге и ударила ракетой по жилому кварталу и детской площадке. По состоянию на сейчас известно о по меньше мере 20 погибших, среди них – девять детей. Самому младшему из тех, кого убила террористическая Россия, было всего три года. Эксперты отмечают, что удары по Кривому Рогу – это месть президенту Владимиру Зеленскому, поскольку он не хочет подписывать капитуляцию. Также отмечалось, что и речь быть не может о том, что в том районе, куда прилетела ракета, были военные объекты. То есть речь идет о терроре в чисто виде.

Также "Комментарии" рассказывали, что участники Форума свободной России отметили, что виновен в убийстве детей в Кривом Роге не только Путин, а и россияне, которые сами выбрали цель и нанесли удар.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/23616477
Теги:

Новости

Все новости