Песков цинично прокомментировал убийство детей в Кривом Роге

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что российская ракета на прошлой неделе убила 9 украинских детей в Кривом Роге.

Родители возле погибшего сына

Песков цинично заявил о том, что Вооруженные силы страны-агрессора России бьют якобы исключительно по военным объектам в Украине. Он заявил, что Россия не наносит никаких ударов по социальным объектам.

"Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится", — заявил Песков.

При этом известно, что минобороны РФ утверждает, что в Кривом Роге нанесло удар по месту, где проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия устроила террор в Кривом Роге и ударила ракетой по жилому кварталу и детской площадке. По состоянию на сейчас известно о по меньше мере 20 погибших, среди них – девять детей. Самому младшему из тех, кого убила террористическая Россия, было всего три года. Эксперты отмечают, что удары по Кривому Рогу – это месть президенту Владимиру Зеленскому, поскольку он не хочет подписывать капитуляцию. Также отмечалось, что и речь быть не может о том, что в том районе, куда прилетела ракета, были военные объекты. То есть речь идет о терроре в чисто виде.

Также "Комментарии" рассказывали, что участники Форума свободной России отметили, что виновен в убийстве детей в Кривом Роге не только Путин, а и россияне, которые сами выбрали цель и нанесли удар.



