Песков феерически опозорился на похоронах Киркорова: смеются даже россияне

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков феерически опозорился на похоронах Киркорова-старшего. В частности, он наврал о том, что тот прошел всю войну и был ветераном.

Дмитрий Песков

"Это уникальный человек. Он прошёл всю войну, ветеран, человек искусства. Немногие знают, что он был одним из тех, кто защищал памятник "Алеша" в Болгарии", — заявил Песков.

Впрочем, как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, это чистая вода ложь, ведь Бедрос Киркоров родился в 1932 году, соответственно, когда началась Вторая мировая война, ему было 7 лет, а в 1991 году – девять.

"Да и Болгария была на стороне Райха с 1941-го, хотя и не объявляла войну СССР. То есть, сопливый Бедрос мог быть "ветераном" разве Вермахту. Подъем высшего сорта", — подчеркнул эксперт.

Обратила внимание на выдумки Пескова и журналистка Божена Рынская, которая допустила, что, вероятно, Киркоров-старший воевал в "отряде желтят".

"Дима, ты чего? Какую войну прошел Бедрос Киркоров? Балканы? Или, может, финскую кампанию? Во Вьетнаме воевал? В 1941 году Бедросу Киркорову 9 лет было. Так, в Красной Армии был отряд ясельной разведки, на надувном круге Днепр форсировали. Первый и единственный октябрь-герой Бедрос Киркоров", — отметила она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 18 марта стало известно о смерти отца российского певца и сторонника путинского режима Филиппа Киркорова – Бедроса Киркорова. Позже была названа причина смерти артиста, восхищавшегося Сталиным, поддерживал российскую агрессию против Украины и открыто выражал пророссийские взгляды. По данным российских СМИ, Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Эту информацию подтвердила представительница его сына Екатерина Успенская.





