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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков феерически опозорился на похоронах Киркорова-старшего. В частности, он наврал о том, что тот прошел всю войну и был ветераном.
Дмитрий Песков
Впрочем, как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, это чистая вода ложь, ведь Бедрос Киркоров родился в 1932 году, соответственно, когда началась Вторая мировая война, ему было 7 лет, а в 1991 году – девять.
Обратила внимание на выдумки Пескова и журналистка Божена Рынская, которая допустила, что, вероятно, Киркоров-старший воевал в "отряде желтят".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 18 марта стало известно о смерти отца российского певца и сторонника путинского режима Филиппа Киркорова – Бедроса Киркорова. Позже была названа причина смерти артиста, восхищавшегося Сталиным, поддерживал российскую агрессию против Украины и открыто выражал пророссийские взгляды. По данным российских СМИ, Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Эту информацию подтвердила представительница его сына Екатерина Успенская.
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