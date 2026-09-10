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Недилько Ксения
Официальный Кремль пока предметно не обсуждает никаких договоренностей с Киевом о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается договориться о перемирии только в той сфере, которая является ее наибольшей слабостью, в то время как российская армия продолжает методически уничтожать украинские цели.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По его словам, предложения, поступающие от украинской власти, носят сугубо прагматический характер.
В то же время в Кремле откровенно признают, что разрушение украинской критической инфраструктуры является сознательной государственной стратегией.
Несмотря на декларативные заявления о готовности к дипломатии, Москва планирует продолжать боевые действия на своих предыдущих условиях, которые остаются неизменными и хорошо известными.
Что касается возможных площадок для предстоящего трехстороннего диалога, то в Кремле не исключают использования Ближнего Востока.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг сегодня утром нанес несколько ракетных ударов по Днепру, в результате чего погибли люди.