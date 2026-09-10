Официальный Кремль пока предметно не обсуждает никаких договоренностей с Киевом о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается договориться о перемирии только в той сфере, которая является ее наибольшей слабостью, в то время как российская армия продолжает методически уничтожать украинские цели.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается", — отрезал пресс-секретарь российского диктатора, комментируя слухи о возможных кулуарных контактах.

По его словам, предложения, поступающие от украинской власти, носят сугубо прагматический характер.

"Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, — считает Песков, — а перемирие в той области, которая для них ахиллесовая пята — в энергетике".

В то же время в Кремле откровенно признают, что разрушение украинской критической инфраструктуры является сознательной государственной стратегией.

"Российские военные системно и планомерно бьют по целям в Украине", — цинично отметил представитель Кремля, традиционно оправдывая военные преступления "ответом на удары Киева". Он также добавил, что для украинской армии "ситуация на земле становится все хуже".

Несмотря на декларативные заявления о готовности к дипломатии, Москва планирует продолжать боевые действия на своих предыдущих условиях, которые остаются неизменными и хорошо известными.

"Мирное урегулирование лучше, — лицемерно резюмировал Песков, — но при отсутствии таких возможностей Россия продолжает СВО".

Что касается возможных площадок для предстоящего трехстороннего диалога, то в Кремле не исключают использования Ближнего Востока.

"Абу-Даби будет в повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию, — подытожил представитель, — когда дело дойдет до предметного обсуждения".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг сегодня утром нанес несколько ракетных ударов по Днепру, в результате чего погибли люди.