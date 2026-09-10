Офіційний Кремль наразі предметно не обговорює жодних домовленостей із Києвом щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна намагається домовитися про перемир'я лише в тій сфері, яка є її найбільшою слабкістю, тоді як російська армія продовжує методично нищити українські цілі.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Енергетичне перемир'я з Україною зараз предметно не обговорюється", — відрізав прессекретар російського диктатора, коментуючи чутки про можливі кулуарні контакти.

За його словами, пропозиції, які надходять від української влади, мають суто прагматичний характер.

"Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, — вважає Пєсков, — а перемир'я в тій області, яка є для них ахиллесовою п'ятою — в енергетиці".

Водночас у Кремлі відверто визнають, що руйнування української критичної інфраструктури є свідомою державною стратегією.

"Російські військові системно і планомірно б'ють по цілях на Україні", — цинічно зазначив речник Кремля, традиційно виправдовуючи воєнні злочини "відповіддю на удари Києва". Він також додав, що для української армії "ситуація на землі стає все гіршою".

Попри декларативні заяви про готовність до дипломатії, Москва планує продовжувати бойові дії на своїх попередніх умовах, які залишаються незмінними та "добре відомими".

"Мирне врегулювання є кращим, — лицемірно резюмував Пєсков, — але за відсутності таких можливостей Росія продовжує СВО".

Що стосується ймовірних майданчиків для майбутнього тристороннього діалогу, то в Кремлі не виключають використання Близького Сходу.

"Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання, — підсумував речник, — коли справа дійде до предметного обговорення".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ворог сьогодні зранку завдав декількох ракетних ударів по Дніпру, унаслідок чого загинули люди.