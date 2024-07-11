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Песков нервно прокомментировал следующий саммит мира: никакой точной субстанции

Песков также заявил, что членство Украины в НАТО недопустимо

11 июля 2024, 12:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал проходящий в Вашингтоне саммит стран НАТО.

Песков нервно прокомментировал следующий саммит мира: никакой точной субстанции

Дмитрий Песков

В частности, по его словам, военная инфраструктура НАТО постоянно двигается в сторону границ России.

"НАТО еще раз подтвердила свою суть — это альянс, созданный для поддержки конфронтации, де-факто он полностью вовлечен в конфликт вокруг Украины", — отметил Пеесков.

Кроме того, спикер диктатора Путина заявил, что шаги НАТО на саммите потребуют от России решений для сдерживания альянса.

Также Песков подчеркнул, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине, об этом якобы говорит принятая на саммите декларация.

В России традиционно заявили и о том, что членство Украины в НАТО является недопустимым.

"Расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой безопасности России", — заявил Песков.

Впрочем, по его словам, на Западе, якобы, есть лидеры, которые придерживаются объективной точки зрения по Украине.

Также представитель кремлевского диктатора прокомментировал и возможность проведения второго саммита мира.

"Никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Киевом второй "мирной конференции" сейчас нет", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй Саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.

На эту информацию уже отреагировали в МИДе страны-агрессора. Там заявили, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира.





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Источник: https://t.me/rian_ru/252851
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