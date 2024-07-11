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Ткачик Олеся
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал проходящий в Вашингтоне саммит стран НАТО.
Дмитрий Песков
В частности, по его словам, военная инфраструктура НАТО постоянно двигается в сторону границ России.
Кроме того, спикер диктатора Путина заявил, что шаги НАТО на саммите потребуют от России решений для сдерживания альянса.
Также Песков подчеркнул, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине, об этом якобы говорит принятая на саммите декларация.
В России традиционно заявили и о том, что членство Украины в НАТО является недопустимым.
Впрочем, по его словам, на Западе, якобы, есть лидеры, которые придерживаются объективной точки зрения по Украине.
Также представитель кремлевского диктатора прокомментировал и возможность проведения второго саммита мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй Саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.
На эту информацию уже отреагировали в МИДе страны-агрессора. Там заявили, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира.
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