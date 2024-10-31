Песков о штрафе для Google: символическое предупреждение от Кремля

Рекордный штраф, наложенный на американскую корпорацию Google за блокировку российских YouTube-каналов, вызвал не только юридические, но и политические последствия.

Песков о штрафе для Google

На пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию. Он подчеркнул, что компания Google, по его словам, не должна ограничивать действия русских вещателей на своей платформе, и что многомиллионный штраф должен донести этот месседж руководству компании. В цифре, которую Кремль назвал "символической", он видит выражение претензий к блокированию российских ресурсов. Отметим, что сумма штрафа заявлена в "два ундецильона рублей".

"Насколько я понимаю, хоть эта сумма сформулирована конкретно, она полна символизма. Эти требования демонстрируют суть претензий наших каналов к Google", — сказал Песков

Руководство Google пока не предоставило официальный ответ на этот штраф.

Ранее "Комментарии" писали, что по данным росСМИ, судья на заседании по делу о штрафах Google из-за блокирования каналов 17 государственных российских СМИ заявил, что рассматривает "дело, в котором много нулей". Один ундецилион – это единица с 36 нулями.

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