Песков объяснил слова Путина о «дуэли» ракеты «Орешник» и ПВО

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что слова Владимира Путина о "технологической дуэли" "Орешника" с западным ПВО не были шуткой. По его словам, таким образом диктатор ответил на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты.

Владимир Путин

"Тут очень важно говорить об этих высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости ракеты, и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО", — подчеркнул заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время общения с народом Путин предложил странам Запада провести "высокотехнологическую дуэль" и выбрать цель для удара ракетой "Орешник" в Киеве. Позже он добавил, что такой удар РФ может нанести "хоть сегодня". Также Путин объяснил, почему выбрал для удара Киев. По его словам, именно столица Украины хорошо защищена системами противовоздушной и противоракетной обороны. Хотя, Путин добавил, что Россия может ударить "Орешником" по любому другому городу Украины.

На эти слова отреагировали в Украине. В частности, в Киеве заявили, что Путин ведет себя неадекватно и предлагает убивать мирных украинцев на спор. В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал Путина за его неадекватные предложения "долбоебом". При этом эксперты считают, что слова Зеленского никак не спровоцируют Путина. По их мнению, ничто диктатору не мешало до этого убивать украинцев и ровнять с землей украинские города.



