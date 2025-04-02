Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы урегулировать "конфликт" в Украине мирным путем. Но, по его словам, от этого пути якобы категорически отказывается Киев.

Дмитрий Песков

"Президент Путин остается открытым к мирным переговорам, к поискам путей украинского урегулирования политико-дипломатическими методами", — заявил Песков.

Более того, он указал даже на действие, которое, по его мнению, указывает на то, что Путин "привержен миру".

"То, что Россия по договоренности с американской стороной заявила, что она присоединяется к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, является самым красноречивым свидетельством того", — сказал Песков.

Впрочем, по его словам, Кремль констатирует, что якобы Киев абсолютно не готов идти по этому пути, чтобы решить вопрос урегулирования военного конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле Россия уже неоднократно нарушила так называемое энергетическое перемирие. В частности, как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, РФ нанесла по Украине ряд ударов, которые были запрещены договоренностями о перемирии. Он сообщил, что все эти доказательства тщательно собираются и передаются в Вашингтон. По его словам, Вашингтон уже готовит действия против РФ и скоро о них объявит.

Также "Комментарии" рассказывали, что сенаторы от Демократической и Республиканской партии зарегистрировали законопроект, которым предлагают наложить на Россию первичные и вторичные санкции, которые больно по ней ударят.



