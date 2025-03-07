Песков объявил новую цель войны против Украины и намекнул, что «СВО» не остановят

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает использовать дипломатические методы в решение проблемных вопросов, но не в отношении Украины. По его словам, в сложившихся условиях РФ вынуждена "защищать себя" и именно в этих целях использует "специальную военную операцию".

Дмитрий Песков

"У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы проводим для этого "специальную военную операцию". Но, конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным. Но в условиях, когда та же Украина отказывается от диалога и, более того, юридически запрещает для себя такой диалог, мы продолжаем "специальную военную операцию" с тем, чтобы обеспечить наши интересы", — заявил Песков.

В то же время спикера кремлевского диктатора попросили прокомментировать слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию, поскольку у них якобы нет выбора.

При этом Песков отказался пояснять, что может означать фраза об "отсутствии выбора", подчеркнув, что об этом нужно спрашивать самого Трампа, ведь непонятно, что он имел ввиду, говоря об этом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков также прокомментировал комбинированный удар по Украине в ночь на 7 марта. В частности, он заявил, что удар якобы был нанесен "высокоточным оружием" по объектам энергетики, питающим ВПК Украины. При этом Песков подчеркнул, что обстрел Украины не был "ответом" на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры.



