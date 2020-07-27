Песков отметил, что Россия не может ручаться за соблюдения режима тишины на Донбассе

Официальная Москва отметила, что не влияет на соблюдение режима прекращения огня, вступившего в силу сегодня. 27 июля. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российский ТАСС.

Так, Песков подчеркнул, что вступление в силу принятых договоренностей - это серьезный шаг для снижения напряженности в ходе вооруженного конфликта. В то же время, сама Россия не выступает стороной вооруженных действий, а значит, не может давать гарантий от своего имени, что данное перемирие будет иметь бессрочный характер.

"На уровне нормандского формата закрепить такую договоренность - это одно дело, а вот какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что наша страна не является участником конфликта на юго-востоке Украины", - заключил представитель Путина.

Напомним, вчера портал "Комментарии" сообщал, что у президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина произошел первый телефонный разговор после встречи в Париже. Украинский гарант обратил внимание на обязательном освобождении всех украинцев, которые находятся в тюрьмах России. Также главы государств обсудили Закон об особом статусе Донбасса и пришли к выводу, что на данный момент очень важно соблюдать все договоренности.

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