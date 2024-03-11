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Песков отреагировал на скандальное заявления Папы Римского о мирных переговорах

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал скандальные слова Папы Римского о необходимости Украины начать мирные переговоры с Россией.

сегодня, 13:47 comments1535
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Slava Kot
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Папа Римский заявил о необходимости Украины поднять белый флаг и начать мирные переговоры с Россией для окончания войны. На эти сообщения отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Песков отреагировал на скандальное заявления Папы Римского о мирных переговорах

Песков отреагировал на слова Папы Римского. Фото из открытых источников

Песков прокомментировал слова Папы Римского и обвинил Украину, которая, по его словам, отвергает мирные переговоры с Россией.

"Российский президент неоднократно высказывался за переговоры. Но Киев возможность такого общения жестко отрицает", — сказал Песков, имея в виду, что предложение РФ к Украине это отказаться от временно оккупированных территорий.

Представитель администрации Путина заявил, что Украина совершает "глубокую ошибку", когда не идет на мирные переговоры с Россией на условиях Кремля.

"Украина при этом возлагается на заявления стран Запада о поражении России, а это глубочайшая ошибка", — добавил Песков.

Напомним, что Папа Римский во время интервью для шведского телевидения заявил, что когда "вы потерпели поражение", то должны проявлять мужество и поднять "белый флаг", чтобы начать мирные переговоры с Россией.

Заявление Папы Римского подвергли критике мировые лидеры, отметив, что Украина сама имеет право выбирать, когда начинать мирные переговоры. Другие же указывали, что Папа Римский не обратился с таким призывом к РФ, которая в случае вывода войск из Украины фактически закончила б войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил Папе Римскому на его призывы к капитуляции Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Ватикане объяснили скандальные слова Папы Римского о капитуляции Украины.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/6278
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:54

Дурненький француз, після того як йому в очі зазирнула корумпована божа велич і загипнотизувала, вирішив обрати якесь Зло. Його ці два роки юдейського конфлікту нічого не навчили. Боротьба іде на знищення одного з двох тому жодного миру просто не може бути. Якщо Світу пощастить то вони зжеруть один одного і зникнуть у пеклі.


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