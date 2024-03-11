Песков отреагировал на скандальное заявления Папы Римского о мирных переговорах

Папа Римский заявил о необходимости Украины поднять белый флаг и начать мирные переговоры с Россией для окончания войны. На эти сообщения отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Песков отреагировал на слова Папы Римского. Фото из открытых источников

Песков прокомментировал слова Папы Римского и обвинил Украину, которая, по его словам, отвергает мирные переговоры с Россией.

"Российский президент неоднократно высказывался за переговоры. Но Киев возможность такого общения жестко отрицает", — сказал Песков, имея в виду, что предложение РФ к Украине это отказаться от временно оккупированных территорий.

Представитель администрации Путина заявил, что Украина совершает "глубокую ошибку", когда не идет на мирные переговоры с Россией на условиях Кремля.

"Украина при этом возлагается на заявления стран Запада о поражении России, а это глубочайшая ошибка", — добавил Песков.

Напомним, что Папа Римский во время интервью для шведского телевидения заявил, что когда "вы потерпели поражение", то должны проявлять мужество и поднять "белый флаг", чтобы начать мирные переговоры с Россией.



Заявление Папы Римского подвергли критике мировые лидеры, отметив, что Украина сама имеет право выбирать, когда начинать мирные переговоры. Другие же указывали, что Папа Римский не обратился с таким призывом к РФ, которая в случае вывода войск из Украины фактически закончила б войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил Папе Римскому на его призывы к капитуляции Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Ватикане объяснили скандальные слова Папы Римского о капитуляции Украины.