В понедельник, 24 февраля, американский президент Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "не видит проблемы" в размещении европейских миротворческих сил в Украине. На эти слова отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ВВС.

Дмитрий Песков

В частности, Песков напомнил позицию главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее выражавшего противоположное мнение.

Издание напоминает, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме Трамп заявил, что обсуждал с Путиным возможность размещения миротворцев в Украине. По его словам, российский лидер вроде бы "готов принять" такую инициативу, поскольку "не имеет никаких возражений".

Однако еще 18 февраля Лавров заявил, что присутствие войск НАТО на территории Украины — даже под видом миротворческой миссии — абсолютно неприемлемо для Москвы. Именно на эту позицию сослался Песков в своем комментарии.

"Здесь все ясно выразил министр иностранных дел Лавров. Добавить мне нечего, и комментировать тоже", — сказал Песков.

Тем временем Франция и Великобритания рассматривают возможность отправки военных в Украину в рамках новой инициативы безопасности, что связано с отсутствием консенсуса относительно вступления Украины в НАТО. Об этом Макрон заявил во время встречи с Трампом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 26 февраля лидеры государств Европейского Союза примут участие в видеоконференции, во время которой заслушают и обсудят отчет президента Франции Эммануэля Макрона о его визите в США, об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Антониу Средства в соцсети Х.



