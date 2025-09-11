Песков озадачил заявлением о предстоящем диалоге Путина с Трампом: детали

В Кремле пока нет окончательной информации о дате потенциального телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые активно распространяются в СМИ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

По его словам, конкретной договоренности пока нет, однако при необходимости звонок может быть быстро согласован.

"Пока дать нет, но она может быть определена в короткие сроки", — сказал спикер Кремля, которого цитируют российские медиа.

Напомним, несколькими днями ранее Дональд Трамп предположил, что может пообщаться с Путиным "на этой или следующей неделе". Он также ранее заявлял о своем стремлении вести прямой диалог с президентом РФ, отмечая важность таких контактов для снижения глобального напряжения.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что открыт к переговорам с лидерами западных стран, включая эксглаву Белого дома.

На фоне этих заявлений вице-президент США Джей Ди Венс отметил, что потенциальные мирные переговоры по завершению войны в Украине сводятся к двум ключевым вопросам: статус временно оккупированных территорий и гарантии безопасности для обеих сторон.

Интересно, что в августе между Путиным и Трампом состоялась личная встреча – первая с 2018 года. По сообщениям американских источников, она проходила на базе ВВС США в Анкоридже (Аляска), хотя официального подтверждения со стороны Белого дома не поступало.

