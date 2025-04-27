Песков похвастался пониманием Трампа и рассказал о ходе переговоров

Спикер кремлевского диктатор Дмитрий Песков прокомментировал видение президента США Дональда Трампа войны Украине. В частности, он заявил, что президент США якобы понимает ситуацию, в Украине. Также Песков добавил, что позиция Трампа во многом совпадает с позицией РФ.

Дмитрий Песков

При этом спикер кремлевского диктатора заявил, что пока слишком рано говорить о каких-либо условиях по прекращению войны в Украине.

"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате", — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что Трамп считает, что Украине придется признать Крым российским.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы американцы хотят, чтобы Крым был юридически признан российским. Все остальные территории, которые захватила РФ в Украине были признаны российскими, но неофициально. Но, согласно плану, Россия должна отдать Запорожскую АЭС под управление США и выйти, например, из Харьковской области.

РФ не готова отдавать ЗАЭС. В Кремле надеялись, что Украина официально откажется от признания Крыма российским, разозлит США и сорвет переговоры. Таким образом, Кремлю не нужно будет объяснять свою позицию относительно Запорожской АЭС.

Но похоже, что во время переговоров Трампа и Зеленского в Риме, оба президента нашли какой-то приемлемый для обеих сценарий. После этого, американский президент даже заявил, что у него возникли подозрения, что Путин его обманывает и на самом деле не хочет прекращать войну против Украины. Это заявление встревожило Кремль, и он спустил на Трампа своих "придворный собак".



