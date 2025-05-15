Никакой подготовки встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на ближайшие дни пока не ведется, заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

"Пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего", — сказал он.

Помимо этого, Песков ответил на вопрос российских журналистов о том, планирует ли Путин поездку в Турцию.

"Нет. Таких планов в настоящий момент нет. В Стамбуле находится российская делегация, делегация российских переговорщиков, которая ждет украинскую сторону, которой пока нет", — заявил Песков.

В то же время он добавил, что пока никто не знает, как пройдут переговоры в Стамбуле.

"Мы не знаем, как пойдут переговоры. Нужно дождаться, как пойдут переговоры, и, безусловно, все будут готовы приложить максимум усилий, чтобы они были результативными", — добавил спикер кремлевского диктатора.

Также Песков рассказал о совещании Путина, которое он провел перед поездкой российской делегации в Стамбул. По его словам, в ходе совещания с докладами о ситуации на фронте выступили министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, а также все командующие группировок российской армии.

Далее, говорит Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о ситуации на международной повестке. Глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Сергей Золотов рассказали о ситуации с безопасностью внутри страны, а вице-премьер-министр Денис Мантуров рассказал о внешнеэкономической ситуации.

"Состоялось обсуждение всех докладов, после чего президент подвел итоги изложенного, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле", — рассказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин хотел унизить Зеленского но у него ничего не получилось.



