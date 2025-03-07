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Песков прокомментировал ракетный удар по Украине и сказал, с чем он связан

Песков заявил, что Россия продолжает выполнять цели так называемой «СВО»

сегодня, 13:01
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал комбинированный удар по Украине в ночь на 7 марта. В частности, он заявил, что удар якобы был нанесен "высокоточным оружием" по объектам энергетики, питающим ВПК Украины.

Песков прокомментировал ракетный удар по Украине и сказал, с чем он связан

Дмитрий Песков

При этом Песков подчеркнул, что обстрел Украины не был "ответом" на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры.

"Нет, мы не согласны с такой точкой зрения", — сказал спикер кремлевского диктатора, отвечая во время брифинга на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что российские военные продолжают выполнять цели так называемой "СВО" и в рамках этой операции якобы поражают объекты, которые связанные с ВПК и с производством оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны страны-агрессора России заявили, что в течение 1-7 марта били якобы только по военным целям в Украине. Там заявили, что Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

В то же время известно, что россияне опять цинично лгут, ведь 5 марта оккупанты ударили по гостинице в Кривом Роге, где заселились иностранные волонтеры. На сегодня известно о пяти погибших, 32 раненых (из которых 2 детей). В больницах сейчас находятся 23 пострадавших. 12 – в тяжелом и очень тяжелом состоянии, из них в реанимации 10.




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Источник: https://tass.ru/politika/23335325
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