Песков прокомментировал ракетный удар по Украине и сказал, с чем он связан

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал комбинированный удар по Украине в ночь на 7 марта. В частности, он заявил, что удар якобы был нанесен "высокоточным оружием" по объектам энергетики, питающим ВПК Украины.

Дмитрий Песков

При этом Песков подчеркнул, что обстрел Украины не был "ответом" на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры.

"Нет, мы не согласны с такой точкой зрения", — сказал спикер кремлевского диктатора, отвечая во время брифинга на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что российские военные продолжают выполнять цели так называемой "СВО" и в рамках этой операции якобы поражают объекты, которые связанные с ВПК и с производством оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны страны-агрессора России заявили, что в течение 1-7 марта били якобы только по военным целям в Украине. Там заявили, что Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

В то же время известно, что россияне опять цинично лгут, ведь 5 марта оккупанты ударили по гостинице в Кривом Роге, где заселились иностранные волонтеры. На сегодня известно о пяти погибших, 32 раненых (из которых 2 детей). В больницах сейчас находятся 23 пострадавших. 12 – в тяжелом и очень тяжелом состоянии, из них в реанимации 10.



