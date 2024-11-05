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Песков прокомментировал участие военных КНДР в войне и «втягивание» в нее Сеула

В Кремле заявили, что никто не имеет подтвержденных данных о том, что войска КНДР находятся в РФ

сегодня, 11:42
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу заявлений американских чиновников о возможном присутствии около десяти тысяч военных из Северной Кореи на территории России. Он отметил, что сами представители США подчеркнули отсутствие подтверждений этой информации.

Песков прокомментировал участие военных КНДР в войне и «втягивание» в нее Сеула

Дмитрий Песков

"Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям всегда добавляют фразу о том, что вместо окончательных подтверждений у американской стороны нет", — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что эта информация исходит от представителей США, а не российской стороны.

Кроме того, Пескова спросили, не опасается ли Кремль, что Южная Корея может начать поставлять оружие Украине в ответ на возможное участие северокорейских военных в военном конфликте. Он ответил, что "киевский режим" и европейские страны делают все возможное, чтобы вовлечь в конфликт как можно больше стран, и среди этих усилий заметны попытки втянуть и Южную Корею.

"Безусловно, и киевский режим, и европейские страны готовы и делают очень многое, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и привлечения все большего количества стран. Киевский режим пытается делать все, чтобы привлечь туда Сеул, это мы наблюдаем", — сказал Песков.

Относительно темы северокорейских военных Песков отметил, что нет ничего нового добавить к тому, что ранее озвучил президент РФ во время своей пресс-конференции в Казани.

Ранее представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что, по информации американских СМИ, на территории России может находиться от 11 до 12 тысяч северокорейских военных, из которых около 10 тысяч — в Курской области. По его словам, существуют сообщения о возможном участии этих военных в боевых действиях, которые находятся на стадии проверки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия в ООН не смогла прямо ответить на вопрос о привлечении войск Северной Кореи для войны в Украине.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/990187
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