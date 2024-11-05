Песков прокомментировал участие военных КНДР в войне и «втягивание» в нее Сеула

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу заявлений американских чиновников о возможном присутствии около десяти тысяч военных из Северной Кореи на территории России. Он отметил, что сами представители США подчеркнули отсутствие подтверждений этой информации.

Дмитрий Песков

"Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям всегда добавляют фразу о том, что вместо окончательных подтверждений у американской стороны нет", — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что эта информация исходит от представителей США, а не российской стороны.

Кроме того, Пескова спросили, не опасается ли Кремль, что Южная Корея может начать поставлять оружие Украине в ответ на возможное участие северокорейских военных в военном конфликте. Он ответил, что "киевский режим" и европейские страны делают все возможное, чтобы вовлечь в конфликт как можно больше стран, и среди этих усилий заметны попытки втянуть и Южную Корею.

"Безусловно, и киевский режим, и европейские страны готовы и делают очень многое, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и привлечения все большего количества стран. Киевский режим пытается делать все, чтобы привлечь туда Сеул, это мы наблюдаем", — сказал Песков.

Относительно темы северокорейских военных Песков отметил, что нет ничего нового добавить к тому, что ранее озвучил президент РФ во время своей пресс-конференции в Казани.

Ранее представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что, по информации американских СМИ, на территории России может находиться от 11 до 12 тысяч северокорейских военных, из которых около 10 тысяч — в Курской области. По его словам, существуют сообщения о возможном участии этих военных в боевых действиях, которые находятся на стадии проверки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия в ООН не смогла прямо ответить на вопрос о привлечении войск Северной Кореи для войны в Украине.



