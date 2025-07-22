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Песков раскрыл темы переговоров Украины и РФ

Рассуждая о возможном выходе на договоренности по украинскому урегулированию Дмитрий Песков отметил, что сроки зависят от множества факторов

22 июля 2025, 13:22
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Кравцев Сергей

России и Украине в ходе переговоров предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию. Об этом в интервью российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков раскрыл темы переговоров Украины и РФ

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что прежде, чем говорить о возможности встреч России и Украины на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать.

Рассуждая о возможном выходе на договоренности по украинскому урегулированию Дмитрий Песков отметил, что сроки зависят от множества факторов. Но, какие это факторы топ-спикер Кремля не рассказал. 

Песков надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, но более детально Кремль сообщит о сроках позже.

Читайте также на портале "Комментарии" — как известно, во время предыдущих раундов переговоров с россиянами украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Несмотря на то, что Умеров перешел работать в СНБО президент Украины Владимир Зеленский решил не менять Умерова на Шмыгаля, как нового министра обороны. Поэтому Рустем Умеров вновь готовится отправиться в Турцию, как глава украинской делегации. Об этом у себя в Telegram сообщил Владимир Зеленский.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента", – говорится в заявлении украинского лидера.

Также издание "Комментарии" сообщало – только надлежащая военная помощь Украине союзниками, а также значительные военные неудачи заставят российского диктатора Владимира Путина "пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров". Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).




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