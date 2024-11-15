Песков рассказал, что будут делать с "героями", которые возвращаются с "СВО"

В России заявляют, что "высоко ценят подвиг героев", которые продолжают военную агрессию на территории Украины. Чтобы усилить мотивацию россиян идти на войну в Украину, в РФ ввели новую программу — назначают на высокие должности вернувшихся с войны, как считают в РФ, "героем". Портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания "РИА-Новости" сообщает, что будет с так называемыми героями, возвращающимися с войны.

Фото портал "Комментарии"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что назначение участников программы "Время героев" на руководящие должности – постоянный процесс, а не разовые акции. По его словам, "вернувшиеся из СВО бойцы, востребованные обществом, на них равняются".

"А в свою очередь эти люди (вернувшиеся со СВО – ред.) востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равны", — сказал Песков.

Он добавил, что процесс назначения на должности – постоянный, а не разовые акции. Журналисты поинтересовались, будут ли в ближайшее время объявлены соответствующие назначения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пытаются превозносить участников так называемой "СВО", или фактически войны РФ против Украины. Одним из таких путей превознесения является якобы назначение "героя СВО" на руководящую должность.

"Пропаганда РФ тиражирует сообщение: "Участник СВО, прошедший обучение по программе "Время героев", впервые возглавил российский регион". Речь идет о Евгении Первышеве, которого Путин назначил губернатором Тамбовской области", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Почему этот "герой" не настоящий, читайте по ссылке.



