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Песков рассказал, что ждет Россия по итогам переговоров США и Украины в Джидде

Кремль подтвердил, что внимательно следит за американо-украинскими переговорами в Саудовской Аравии

сегодня, 15:15
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Кравцев Сергей

Россия ожидает от США детальную информацию об американо-украинских переговорах, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Песков рассказал, что ждет Россия по итогам переговоров США и Украины в Джидде

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас", — сказал Песков журналистам, реагируя на сообщение о возможности встречи президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя главы Белого дома по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

По его словам, в случае если это произойдет, то Россия об этом проинформирует общественность.

Отметим, Дмитрий Песков призвал не спешить "надевать розовые очки" из-за отказа Вашингтона от поддержки Киева. Такое мнение представитель Кремля выразил, выступая на всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы", сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина очень хочет скорейшего установления мира, она стремится к нему и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну. Украина также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места. Вместе с тем глава ОП отказался сообщить, на какие уступки готова пойти Украина, чтобы достичь мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с американскими коллегами в Саудовской Аравии, сообщает "CNN".




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