Песков рассказал новые детали о переговорах Трампа и Путина

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны вести общение в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам.
Дмитрий Песков
Также спикер диктатора заявил, что телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заблаговременно.
При этом он заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа в Москве на параде 9 мая, если он захочет приехать в Россию.
При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что этот день якобы особо важен в нынешних условиях конфликтного потенциала и тех вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 февраля Трамп позвонил Путину. После разговора он сделал ряд резонансных заявлений о том, что Украина не сможет вернуть территории, которые оккупировала Россия. При этом он намекнул, что возможно, вопрос мира в Украине будет решаться без участия самой Украины. Также, по информации медиа, Трамп и Путин договорились объявить перемирие на фронте в Украине до 20 апреля или 9 мая.
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