Песков рассказал новые детали о переговорах Трампа и Путина

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны вести общение в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам.

Дмитрий Песков

"Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный. В целом, еще с прошлой каденции президента Трампа между ними выстроились достаточно конструктивные отношения, которые продолжаются до сих пор. Они позволяют двум президентам конструктивно обсуждать самые сложные проблемы", — сказал Песков.

Также спикер диктатора заявил, что телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заблаговременно.

При этом он заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа в Москве на параде 9 мая, если он захочет приехать в Россию.

"Это день, который символизирует победу над фашизмом. И эта тема, к сожалению, актуальна сейчас как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве", — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что этот день якобы особо важен в нынешних условиях конфликтного потенциала и тех вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 февраля Трамп позвонил Путину. После разговора он сделал ряд резонансных заявлений о том, что Украина не сможет вернуть территории, которые оккупировала Россия. При этом он намекнул, что возможно, вопрос мира в Украине будет решаться без участия самой Украины. Также, по информации медиа, Трамп и Путин договорились объявить перемирие на фронте в Украине до 20 апреля или 9 мая.



