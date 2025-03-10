Спикер Кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию в Курской области и на интенсивные бои, которые продолжаются между Силами обороны и российскими захватчиками.

Дмитрий Песков

В частности, как заявил Песков, пока нет никаких точных дат и сроков полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований.

"Конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано", — сказал Песков.

Также он назвал российских захватчиков "героями" и пожелал им успеха.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о катастрофической ситуации, которая сложилась в Курской области. Российские войска вместе с северными корейцами воспользовались тем, что США перестали предоставлять Украине разведданные и пошли в наступление. Ситуация обстоит так, что, возможно, Силы обороны будут вынуждены покинуть Курский плацдарм. Правда, это очень плохая новость, в первую очередь для Сумской области, ведь после выхода ВСУ с Курщины, они точно пойдут захватывать новые территории.

Как говорят эксперты, возможно хоть после того, что сейчас происходит на Курщине военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла стесывать бригады в ноль и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира.

При этом аналитики отмечают, что исходя даже из простого взгляда на карту deepstate мы видим отступление наших подразделений по фронту в 16км и глубину до 5 – это не стратегическое отступление военного гения Сырского, это отсутствие фронта.



