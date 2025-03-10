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Ткачик Олеся
Спикер Кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию в Курской области и на интенсивные бои, которые продолжаются между Силами обороны и российскими захватчиками.
Дмитрий Песков
В частности, как заявил Песков, пока нет никаких точных дат и сроков полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований.
Также он назвал российских захватчиков "героями" и пожелал им успеха.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о катастрофической ситуации, которая сложилась в Курской области. Российские войска вместе с северными корейцами воспользовались тем, что США перестали предоставлять Украине разведданные и пошли в наступление. Ситуация обстоит так, что, возможно, Силы обороны будут вынуждены покинуть Курский плацдарм. Правда, это очень плохая новость, в первую очередь для Сумской области, ведь после выхода ВСУ с Курщины, они точно пойдут захватывать новые территории.
Как говорят эксперты, возможно хоть после того, что сейчас происходит на Курщине военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла стесывать бригады в ноль и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира.
При этом аналитики отмечают, что исходя даже из простого взгляда на карту deepstate мы видим отступление наших подразделений по фронту в 16км и глубину до 5 – это не стратегическое отступление военного гения Сырского, это отсутствие фронта.
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