Песков рассказал об «ответке» Кремля на операцию ВСУ в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков только сейчас высказался о наступлении украинских войск в Курской области РФ. Спикер отметил, что такие действия Украины недопустимы и поэтому Москва, конечно же, найдет, чем ответить. Вот только, чем конкретно Кремль может ответить, топ-пропагандист путинского режима так и не сказал. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа", — заявил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "ответ обязательно будет".

Ранее посол страны-агрессора в США Анатолий Антонов утверждал, что Владимир Путин принял решение насчет ответа на атаку украинцев на Курщине.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически похожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом усадить РФ на стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



