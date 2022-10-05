Песков рассказал, собрался ли Путин изменять статус "спецоперации" в Украине

В сети начала активно распространяться информация о том, что президент России Владимир Путин планирует изменить статус так называемой "спецоперации" в Украине на "контртеррористическую". Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков опроверг это. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Комментируя вышеупомянутую информацию, главный рупор Кремля заявил, что это фейк, однако отметил, что изменение статуса "целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны".

"На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", — подчеркнул спикер российского президента.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах ВСУ на Херсонщине, о переговорах с руководством Индии, Италии и США, в том числе – что поблагодарил американского президента за очередной пакет военной помощи, в который вошли HIMARS. Кроме того, заявил, что подписал указ о признании недействительными всех указов Путина о попытках аннексии украинской территории. О чем говорят данные переговоры и заявления? Как ситуация в российско-украинской войне может развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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