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Песков рассказал, собрался ли Путин изменять статус "спецоперации" в Украине

Дмитрий Песков уверяет, что так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться в Украине

сегодня, 14:10
Автор:

Кравцев Сергей
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В сети начала активно распространяться информация о том, что президент России Владимир Путин планирует изменить статус так называемой "спецоперации" в Украине на "контртеррористическую". Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков опроверг это. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Песков рассказал, собрался ли Путин изменять статус "спецоперации" в Украине

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Комментируя вышеупомянутую информацию, главный рупор Кремля заявил, что это фейк, однако отметил, что изменение статуса "целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны".

"На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", — подчеркнул спикер российского президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС завершает разработку восьмого пакета санкций против РФ. Почему дело идет так туго? Какие удары нужно нанести по агрессору, чтобы это было более чем чувствительно? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах ВСУ на Херсонщине, о переговорах с руководством Индии, Италии и США, в том числе – что поблагодарил американского президента за очередной пакет военной помощи, в который вошли HIMARS. Кроме того, заявил, что подписал указ о признании недействительными всех указов Путина о попытках аннексии украинской территории. О чем говорят данные переговоры и заявления? Как ситуация в российско-украинской войне может развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20221005/putin-1821678899.html
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