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Песков рассказал, зачем РФ и Беларусь проводят совместные ядерные учения

В Кремле заявили, что Запад регулярно провоцирует РФ, поэтому она вынуждена проводить ядерные учения

сегодня, 14:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, нестратегические ядерные учения РФ и Беларуси необходимы для поддержания боеготовности, в том числе на фоне напряженной обстановки на европейском континенте, которую якобы ежедневно провоцируют враждебными действиями Европа и США по отношению к России.

Песков рассказал, зачем РФ и Беларусь проводят совместные ядерные учения

Дмитрий Песков

"Это провоцирование идет на ежедневной основе, поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны",
— сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, с чем связано проведение совместных учений России и Белоруссии и можно ли их рассматривать как некий месседж Западу в контексте высказываний президента РФ Владимира Путина о возможности отправки вооружений в те страны, которые испытывают давление государств, поставляющих оружие в Украину и разрешающих совершать удары вглубь России.

Песков заявил, что учения являются нормальной практикой.

"Если есть определенные типы вооружений, то, соответственно, Вооруженные силы на должном уровне должны поддерживать свою боеготовность и проводить учения",
— сказал спикер кремлевского диктатора.

При этом, как заявили в Минобороны страны-агрессора, уже стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил. Там сообщили, что военные России и Беларуси отработают подготовку к боевому применению такого оружия.

"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия",
— заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что учения направлены "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в украинской разведке отреагировали на ядерные учения РФ и Беларуси.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/966119
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