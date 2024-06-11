Песков рассказал, зачем РФ и Беларусь проводят совместные ядерные учения

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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, нестратегические ядерные учения РФ и Беларуси необходимы для поддержания боеготовности, в том числе на фоне напряженной обстановки на европейском континенте, которую якобы ежедневно провоцируют враждебными действиями Европа и США по отношению к России.
Дмитрий Песков
Так он ответил на вопрос, с чем связано проведение совместных учений России и Белоруссии и можно ли их рассматривать как некий месседж Западу в контексте высказываний президента РФ Владимира Путина о возможности отправки вооружений в те страны, которые испытывают давление государств, поставляющих оружие в Украину и разрешающих совершать удары вглубь России.
Песков заявил, что учения являются нормальной практикой.
При этом, как заявили в Минобороны страны-агрессора, уже стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил. Там сообщили, что военные России и Беларуси отработают подготовку к боевому применению такого оружия.
Там отметили, что учения направлены "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в украинской разведке отреагировали на ядерные учения РФ и Беларуси.
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