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Песков: России нужно реагировать на агрессивные действия НАТО вблизи ее границ

Россия оставляет за собой право ударов ракетами средней и меньшей дальности

сегодня, 14:01
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Недилько Ксения

Россия оставляет за собой свободу действий по вопросу развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и может воспользоваться ею при необходимости, если придется реагировать на агрессивные действия НАТО вблизи границ РФ. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Песков: России нужно реагировать на агрессивные действия НАТО вблизи ее границ

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что существование моратория РФ на развертывание РСМД близится к своему логическому завершению, "Запад не оценил сдержанность Москвы".

"России придется реагировать на такие экспрессионистские, агрессивные действия со стороны НАТО и стран-членов НАТО, [в том числе] новых членов НАТО, находящихся в непосредственной близости от наших границ. Конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, означает ли завершение моратория готовность РФ к размещению РСМД в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Песков заявил, что российское наступление в Днепропетровской области ведется, в частности, для создания обещанной диктатором РФ Владимиром Путиным буферной зоны в Украине, необходимой для защиты границ России.

В Минобороны РФ даже заявили, что российская группировка "Центр" увеличила площадь оккупированных территорий в Днепропетровской области и продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.                                                                              



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