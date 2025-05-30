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Песков сказал, какой вопрос РФ хочет обсудить с Украиной в Стамбуле

В России намерены обсудить с Украиной меморандум о прекращении войны

сегодня, 13:49
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал, какой вопрос украинская и российская делегации обсудят в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

Песков сказал, какой вопрос РФ хочет обсудить с Украиной в Стамбуле

Дмитрий Песков

В частности, по его словам, Москва рассчитывает, что 2 июня в Стамбуле во время второго раунда переговоров с Украиной стороны смогут перейти к непосредственному обсуждению проектов меморандумов по урегулированию военного конфликта.

"Мы надеемся, что оба проекта – и российский, и украинский – будут предметом дискуссии на предстоящих переговорах", – подчеркнул спикер диктатора.

Впрочем, он еще раз подчеркнул, что Россия не будет разглашать содержание своего меморандума.

"Это не подлежит обнародованию", — отметил представитель кремлевского диктатора, воздержавшись от дополнительных комментариев.

При этом известно, что ранее, 28 мая, министр обороны Украины Рустем Умеров передал руководителю российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором изложена позиция Киева по прекращению войны. Один из ключевых пунктов — готовность Украины к полному прекращению огня.

Также напомним, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы провести второй раунд переговоров 2 июня в Турции, где планируется передать украинской стороне российский меморандум.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России допустили возможность проведения прямых переговоров кремлевского диктатора Владимира Путина с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Впрочем, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков буквально сразу же выдвинул требования для того, чтобы такая встреча была организована.




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Источник: https://lenta.ru/
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