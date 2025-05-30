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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал, какой вопрос украинская и российская делегации обсудят в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
Дмитрий Песков
В частности, по его словам, Москва рассчитывает, что 2 июня в Стамбуле во время второго раунда переговоров с Украиной стороны смогут перейти к непосредственному обсуждению проектов меморандумов по урегулированию военного конфликта.
Впрочем, он еще раз подчеркнул, что Россия не будет разглашать содержание своего меморандума.
При этом известно, что ранее, 28 мая, министр обороны Украины Рустем Умеров передал руководителю российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором изложена позиция Киева по прекращению войны. Один из ключевых пунктов — готовность Украины к полному прекращению огня.
Также напомним, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы провести второй раунд переговоров 2 июня в Турции, где планируется передать украинской стороне российский меморандум.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России допустили возможность проведения прямых переговоров кремлевского диктатора Владимира Путина с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Впрочем, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков буквально сразу же выдвинул требования для того, чтобы такая встреча была организована.
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