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Песков сказал, повлечет ли «нашествие» украинских дронов ядерный ответ РФ

Песков посоветовал не «слишком апеллировать» к обновленной ядерной доктрине

сегодня, 13:02
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Ткачик Олеся

Минобороны страны-агрессора РФ сообщало, что в течение минувших выходных над регионами России средства противовоздушной обороны якобы сбили 125 украинских беспилотников.

Песков сказал, повлечет ли «нашествие» украинских дронов ядерный ответ РФ

Дмитрий Песков

В связи с этим спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал, могут ли многочисленные атаки украинских беспилотников на российские регионы стать поводом для использования Москвой ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что не нужно "слишком апеллировать к обновленной ядерной доктрине.

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения. Но "специальная военная операция" продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", — сказал представитель Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 25 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ. Также предполагается, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

При этом в РФзаявили, что Путин изменил ядерную доктрину из-за подколок Запада, который постоянно говорит о том, что Россия не решится использовать тактическое ядерное оружие. В Совфеде даже заявили о том, что Путин якобы показал, что "его терпению пришел конец".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/09/30/24039943.shtml?updated
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