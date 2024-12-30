Песков сказал, сформированы ли предпосылки для того, чтобы немедленно завершить войну в Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью для российских пропагандистских СМИ, что пока нет предпосылок для завершения российско-украинской войны или любого ее этапа.

Дмитрий Песков

"Нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом известно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство предложениями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса. В частности, речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и привлечении миротворцев из ЕС и Великобритании.

По словам Лаврова, Россия пока не получала никаких сигналов от США о возможном разрешении конфликта. Министр также отметил, что до 20 января, когда Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, все политические решения принимает администрация действующего главы государства Джо Байдена.

Лавров добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, однако первый шаг к возобновлению двусторонних отношений должны сделать именно США, они сами прервали контакты после начала военных действий в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Гордон заявил о том, что 30 декабря должна остановиться война. Однако эксперты не верят в такое развитие ситуации, хотя и допускают вероятность проведения каких-либо тайных переговоров. Экономист Павел Верновский предположил, что у Гордона, очевидно, есть какая-то инсайдерская информация, когда делает такие заявления. Впрочем, по его словам, для того, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно не только владеть инсайдерской информацией, но и уметь анализировать текущую ситуацию.



