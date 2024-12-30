Песков сказал, сформированы ли предпосылки для того, чтобы немедленно завершить войну в Украине

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Ткачик Олеся
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью для российских пропагандистских СМИ, что пока нет предпосылок для завершения российско-украинской войны или любого ее этапа.
Дмитрий Песков
При этом известно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство предложениями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса. В частности, речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и привлечении миротворцев из ЕС и Великобритании.
По словам Лаврова, Россия пока не получала никаких сигналов от США о возможном разрешении конфликта. Министр также отметил, что до 20 января, когда Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, все политические решения принимает администрация действующего главы государства Джо Байдена.
Лавров добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, однако первый шаг к возобновлению двусторонних отношений должны сделать именно США, они сами прервали контакты после начала военных действий в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Гордон заявил о том, что 30 декабря должна остановиться война. Однако эксперты не верят в такое развитие ситуации, хотя и допускают вероятность проведения каких-либо тайных переговоров. Экономист Павел Верновский предположил, что у Гордона, очевидно, есть какая-то инсайдерская информация, когда делает такие заявления. Впрочем, по его словам, для того, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно не только владеть инсайдерской информацией, но и уметь анализировать текущую ситуацию.
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